Antenne parabolique recyclée, le nucléaire vu par le PDG d'EDF, site Purina de Nestlé à Marconnelle… Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Une vieille parabole transformée en centrale solaire

Spécialisée dans le photovoltaïque, l'entreprise suisse CKW a recyclé une antenne parabolique hors d'usage en centrale solaire. Capable d'adapter son orientation pour suivre la course du Soleil, elle est en plus installée à plus de 1 000 mètres d'altitude, ce qui garantit un rendement énergétique plus important, même en hiver.

Uranium recyclé, SMR... Ce qu'il manque au projet de loi d’accélération sur le nucléaire, selon Luc Rémont, le PDG d'EDF



Lors d’une audition au Sénat, le nouveau PDG d’EDF, Luc Rémont a estimé que deux éléments devraient être ajoutés à la loi d’accélération du nucléaire sur des centrales existantes. Ce projet de loi doit être étudié au Parlement début 2023.

A Marconnelle, Nestlé étend son plus gros site français dédié à l'alimentation animale



Plus gros site français de production de la marque Purina, dédiée à l’alimentation animale, du groupe Nestlé, l’usine de Marconnelle enchaîne les travaux pour faire croître ses capacités de production, en écho à un marché qui se porte bien.