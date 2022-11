Antalis note la performance environnementale

Dans le cadre de sa stratégie dite « Green Connection » qui comprend de nombreux outils, Antalis lance, avec Green Star System et Green Card, deux solutions de notation de la performance environnementale des matériaux et solutions d’emballage. Sont notamment pris en compte le pourcentage de recyclé, le recours à une ressource biosourcée, l’aptitude au recyclage ou encore la possibilité de réemploi ou de réutilisation. Le distributeur prévoit que 100% de sa marque Master'in et 50% de l’offre de ses fournisseurs bénéficient de cette notation en 2025.

