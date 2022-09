ANOTHERBRAIN réinvente la détection de défaut dans l’industrie

L’intelligence artificielle est assurément le grand pari technologique des dix prochaines années qui doit hisser la France au rang de poids lourd mondial dans ce domaine. Pour cela, les pouvoirs publics doivent pouvoir s’appuyer sur des acteurs compétitifs et innovants, tels que la société AnotherBrain.

Elle s’impose déjà comme une référence grâce à son modèle d’intelligence artificielle innovant qui n’a pas besoin de beaucoup de données et consomme peu d’énergie : « Jusqu’à maintenant, le marché avait des modèles d’IA plus classiques, nous avons décidé d’avoir une approche plus singulière. Notre technologie fonctionne différemment du deep learning classique, qui nécessite un travail colossal de l’industriel, pour identifier tous les défauts possibles et permettre d’avoir un jeu de data complet. Notre approche est complètement différente, nous souhaitons que notre solution fonctionne avec des pièces bonnes. On est capable d’analyser et de comprendre les anomalies à partir de pièces conformes, ce qui signifie que nous n’avons pas besoin d’une défauthèque exhaustive, nous mobilisons moins d’experts et notre mise en service est plus rapide », détaille Bruno Maisonnier, fondateur d’AnotherBrain.

Nommé aux Global Industries Awards

La preuve avec sa dernière innovation à destination de l’industrie 4.0. Un produit nommé aux Global Industrie Awards, dans la catégorie « Technologie Périphérique », qui vise à récompenser les innovations technologiques majeures dédiées à l’environnement de la machine et à l’optimisation des procédés. Son nom : PHOSPHOR® Quality. Cette solution de contrôle qualité vision robotisée permet d’automatiser la détection de défauts sur les chaînes de production industrielle.

Elle s’articule autour d’un contrôleur embarquant des algorithmes d’IA innovants et de sa lampe caméra, portée par un robot collaboratif. « Elle est dotée d’un éclairage puissant et modulable de 288 LED et éventuellement de différentes longueurs d’onde. Cet éclairage peut s’allumer automatiquement pour gérer au mieux les reflets tout en éclairant de manière ultra-précise la partie spécifique de n’importe quelle pièce, puis elle va consolider 30 prises de vues » ajoute Jules Vagner, ingénieur commercial chez AnotherBrain.

Détecter le défaut indétectable

Fiable, flexible, prêt à l’emploi, PHOSPHOR® Quality est facile à utiliser et n’a pas besoin pour fonctionner d’une qualification particulière en robotique ni de l’assistance d’un ingénieur spécialisé en IA. Dotée d’une configuration intuitive, elle s’adapte à différents cas d’usage et s’améliore de jour en jour sous la supervision de l’opérateur. Elle peut détecter des défauts de production jamais vus auparavant en comprenant simplement ce qui défi nit la normalité des pièces correctes présentées à l’entraînement.

Elle est capable d’expliquer ses décisions et d’indiquer où se situe le défaut, ce qui permet à l’opérateur d’identifier la source du problème sur la ligne de production et ainsi d’y remédier à la base. La coopération entre expertise de l’opérateur et capacité de PHOSPHOR® Quality optimise la qualité de la ligne de production analysée. En outre, elle fonctionne localement pour garantir une sécurisation totale des données.

De plus, elle peut détecter des défauts dans les zones critiques soumises à des cadences rapides, et ainsi limiter les retours. C’est le cas, chez STREIT, entreprise incontournable du secteur automobile, où la solution PHOSPHOR® Quality est en test. Ou encore dans le domaine du luxe, où elle excelle pour gérer la différence entre les rayures et la variabilité de texture des pièces de montres vues sous binoculaire, tout en soulageant les opérateurs de coups de fatigue oculaire. Plus qu’un système de contrôle qualité, PHOSPHOR® Quality s’impose comme un indispensable atout pour les industries 4.0.

