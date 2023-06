Anodur a annoncé la reprise d’Oxalprint

Située à Sainte-Ménéhould, dans la Marne, au carrefour des autoroutes du nord-est, l’entreprise Anodur est spécialisée dans le traitement de surface de l’aluminium et du titane (anodisation dure et anodisation naturelle) ainsi que la passivation de l’inox, notamment pour le domaine médical. Dans le cadre du dernier salon Global Industrie 2023, Anodur annonce la reprise de l’entreprise Oxalprint et communique sur son savoir-faire