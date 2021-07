Annulé en 2020, le Mondial de l'Auto reviendra à Paris en octobre 2022

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle En 2018, le Mondial de l'Auto avait rassemblé un million de visiteurs.

Organisé habituellement tous les deux ans, le Mondial de l'Auto avait été contraint d'annuler son édition 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Que les passionnés de voitures se rassurent, l'édition 2022 devrait bien voir le jour. Dans un communiqué publié jeudi 8 juillet, la Plateforme automobile (PFA) et la Fédération des équipementiers (FIEV) ont en effet annoncé qu'il se tiendrait du 17 au 23 octobre 2022 Porte de Versailles, à Paris.

Pour la première fois, le Mondial de l'Auto partagera l'affiche avec Equip Auto, un salon exclusivement réservé aux professionnels, spécialisés notamment dans l’après-vente et les services liés à la mobilité connectée. Ce dernier sera légèrement plus court, puisqu'il aura lieu du 18 au 22 octobre. La fusion de ces deux événements porte désormais le nom de « Paris Automotive Week », une plateforme dédiée aux réservations sera bientôt dévoilée.

Réinventer l'événement

« Après deux ans de pandémie, devant les défis historiques qu'affronte l'industrie automobile, nous rassembler en un même lieu s'est imposé à nous comme une évidence, ont expliqué Luc Chatel, président de la PFA, et Claude Cham, président d'honneur de la FIEV. C'est ainsi qu'est née la "Paris Automotive Week", afin que Paris soit, pendant une semaine, la vitrine, le laboratoire et le forum de l'automobile et des mobilités du XXIe siècle ».

Le Mondial de l'Auto, qui avait accueilli un million de visiteurs en 2018 à l'occasion de ses 120 ans, est le premier salon automobile mondial en termes de fréquentation. Depuis quelques années, le grand public semble cependant moins friand de ce type d'événement. Devant ce désintérêt croissant, certains constructeurs avaient décidé de faire l'impasse dès 2018, ce qui a poussé les organisateurs du salon à imaginer une façon de le réinventer. Rendez-vous en octobre 2022 pour voir si le pari a été réussi.