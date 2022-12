Année record pour les TER, les ventes de smartphones en berne : le Top/Flop de la semaine

Top : Les TER en plein essor

Après une pause liée à la pandémie de Covid-19, la fréquentation des TER atteint un niveau record. En 2022, les 680 lignes dédiées ont transporté en moyenne chaque jour 1,2 million de voyageurs, soit une augmentation de 10% par rapport à 2019. Le prix et l'urgence et climatique (un voyage en TER permet d’émettre trois fois moins de CO2 qu’avec une voiture transportant trois personnes) expliquent en partie cet engouement.

Flop : Les ventes de smartphones ddégringolent

Sale temps pour les smartphones. Le cabinet Strategy Analytics a revu à la baisse ses prévisions et entrevoit désormais une baisse des expéditions mondiales de 10,5% en 2022, à environ 1,2 milliard d'unités, puis un recul de 5,3% en 2023. De quoi faire plonger les ventes à leur plus bas niveau depuis 2014. Il justifie cette révision par les perturbations répétées de la chaine logistique à cause des confinements en Chine, les ajustements des niveaux des stocks dans la chaine de distribution, les tensions géopolitiques et des perspectives macroéconomiques plus sombres que prévu.