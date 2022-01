Ankorstore devient la 24e licorne française, deux ans seulement après sa création

Une levée de fonds de 250 millions d’euros, pour une valorisation de 1,75 milliard d'euros. Voilà qui permet à la marketplace Ankorstore, dont l'activité consiste à mettre en relation les grandes marques de mode, de beauté ou d’épicerie et les commerçants indépendants, de devenir le 24e licorne française, deux ans à peine après sa création. Tiger Global et Bond ont mené les opérations avec Eurazeo, TCV et Coatue, tandis que les premiers investisseurs, Index Ventures, Bain Capital Ventures, GFC, Alven et Aglae, ont également contribué. Ankorstore avait déjà levé 6 millions d'euros en décembre 2019, 25 millions en décembre 2020, et 84 millions en mai 2021.