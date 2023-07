Analyse en ligne : Thermo Fisher Scientific se renforce dans le Raman grâce à MarqMetrix

Le géant américain Thermo Fisher Scientific a finalisé l'acquisition de MarqMetrix, un développeur privé de solutions de spectroscopie Raman pour la mesure en ligne. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Basé à Seattle, dans l’Etat de Washington, MarqMetrix fournit une technologie d'analyse en ligne innovante, offrant à ses clients une méthode simplifiée pour effectuer des mesures précises et exactes, selon les principes du PAT (Process Analytical Technology). Et ce, tout au long des processus de fabrication pour un large éventail d'applications, y compris la biopharmacie et les produits pharmaceutiques, les secteur du pétrole et du gaz, et les produits chimiques et polymères.

« L'acquisition de MarqMetrix est un excellent complément stratégique pour Thermo Fisher et ajoute à son portefeuille une expertise dans le PAT hautement complémentaire, basée sur le Raman », a déclaré Miguel Faustino, président Chemical Analysis chez Thermo Fisher. Jusqu’à présent, c’est surtout la technologie proche infrarouge (NIR) qui était utilisée pour mettre en œuvre le PAT.

MarqMetrix compte environ trente employés basés aux États-Unis. MarqMetrix fera partie du segment des instruments analytiques de Thermo Fisher.