Ammonium quaternaire : Global Amines Company achète l'activité de Clariant

La coentreprise (50/50) entre Clariant et Wilmar, Global Amines Company, vient de signer un accord pour acquérir l'activité Global Quats and Esterquats de Clariant. Le montant de l’investissement est estimé à 113 millions de dollars (113 M€). La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2023. Cette vente permettra à Clariant de se concentrer sur les produits chimiques de spécialité.

L’activité Quats et Esterquats de Clariant possède des unités de production d’ammonium quaternaire en Allemagne, au Brésil et en Indonésie, vendus sous les marques Praepagen et Genamin. Ils sont utilisés dans une large gamme de produits, y compris les adoucisseurs de tissus et les conditionneurs de cheveux, pour leurs propriétés de conservateurs, tensioactifs et agents antistatiques.

"L'activité Quats et Esterquats est idéale pour Global Amines Company car elle complète parfaitement notre portefeuille de produits et notre capacité à offrir aux clients les solutions les meilleures et les plus compétitives à partir d'une gamme complète d'amines, de quats, de dérivés d'amines et de bétaïnes ", a déclaré Ernesto Horikoshi, directeur général du groupe Global Amines Company.