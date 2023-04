Ammoniac bleu : Yara et Enbridge veulent construire une installation d’envergure au Texas

Yara Clean Ammonia et Enbridge viennent de signer une lettre d'intention pour construire une installation de production d'ammoniac bleu au sein du centre énergétique d'Enbridge à Ingleside (EIEC), au Texas. D'ici à 2027-2028, 1,2 à 1,4 Mt/an devrait être produites par reformage autothermique, associé à du captage et du stockage géologique de CO 2 (CCS). L'investissement devrait s'élever entre 2,6 et 2,9 Mrds $.