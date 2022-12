Ammoniac bleu : OCI annonce la construction d’un site de production d’1,1 Mt/an au Texas

Le plus grand site texan de production d'ammoniac bleu est entré en construction à Beaumont (États-Unis). Sa capacité de production d'1,1 million de tonnes par an permettra de desservir le marché américain, d'exporter de l'hydrogène vers l'Europe et l'Asie, et de répondre à la demande croissante en carburants maritimes alternatifs.