AML Microtechnique voit grand pour sa start-up dédiée au traitement de surface de pièces métalliques

La PME AML Microtechnique, née il y a cinquante ans avec la sidérurgie lorraine, se met au diapason de son époque. Elle a lancé à l’automne AML Innovation, une start-up spécialisée dans le traitement de surface de pièces métalliques produites par fabrication additive. Régis Limbach, le président d’AML Microtechnique Lorraine, réédite le virage négocié dans les années 1980 par son père, Alfred, qui avait su faire évoluer la société familiale de la métallurgie vers l’aérospatial et la défense. Aujourd’hui, ses ateliers de Fèves (Moselle) conçoivent, usinent et assemblent des pièces mécaniques de haute précision en aluminium, des composants dits «hyperfréquences» destinés aux communications spatiales et terrestres et à la détection et au brouillage des ultra-hautes fréquences.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]