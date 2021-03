Amiante, le risque perdure malgré l'interdiction

Depuis le début de l’utilisation industrielle de l’amiante, il y a 125 ans, plus de 4 000 cas d’usages de ces fibres ont été répertoriés. Réputées pour rendre les produits indestructibles, on les retrouve dans les bâtiments – fibrociment en tête, mais aussi flocage, cloisons coupe-feu, enduits, plâtres, colles, peintures... –, dans l’isolation des fours et appareils de chauffage, les élastomères de freins, les vêtements de protection contre la chaleur, les trains et les navires… L’amiante a même été utilisé dans la filtration des médicaments et des vins. Avis aux amateurs de brocantes : il se cache dans nombre d’objets vintage comme les sèche-cheveux et les boules de bowling.