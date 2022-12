Amgen signe l’acquisition de l’année et met la main sur Horizon Therapeutics pour 28 milliards de dollars

C’est la fin d’un suspens qui aura duré une quinzaine de jours. Annoncé comme possible fin novembre, le rachat d’Horizon Therapeutics s'est finalement concrétisé le 12 décembre, avec Amgen comme laboratoire acquéreur. J&J et Sanofi étaient un temps également en négociation, avant de renoncer tour à tour à l’opération.

Dans un communiqué daté du 11 décembre, Sanofi annonçait simplement ne plus être en négociation pour cette acquisition, la faute à un prix jugé trop élevé alors que J&J avait jeté l’éponge une semaine auparavant. Il faut dire que la somme déboursée par Amgen est conséquente.

Le laboratoire va verser environ 28 milliards de dollars pour cette transaction. Il signe ainsi l’acquisition la plus importante de l’année dans l’industrie du médicament. Une opération qui ne sera pas entièrement financée en liquidités, Amgen faisant appel à Citybank et Bank of America pour compléter un apport en cash. « L’acquisition d’Horizon est une occasion unique pour Amgen, en adéquation avec notre stratégie de croissance à long terme d’amener sur le marché des traitements innovants pour les patients qui souffrent de maladies graves », s’est félicité Robert A.Bradway, le p-dg d’Amgen.

Un portefeuille de produits déjà sur le marché

À ce prix-là, Amgen met plus que la main sur des produits en développement, puisqu’Horizon dispose déjà d’un portefeuille de produits sur le marché. Des ventes par ailleurs en pleine croissance puisque le laboratoire avait engrangé 3,2 Mrds $ de ventes en 2021 et prévoit 3,6 Mrds $ de ventes sur l’année 2022. « En quinze ans, nous avons construit une des biotechs avec la plus forte croissance et des plus respectées de l’industrie », a commenté Tim Walbert, le p-dg d’Horizon Therapeutics.

La biotech irlandaise est notamment focalisée sur les maladies rares, auto-immunes et inflammatoires. Elle dispose d’un portefeuille varié comprenant le Typezza (teprotumumab-trbw), un anticorps monoclonal, approuvé en 2020, indiqué en traitement de la maladie oculaire thyroïdienne, le Krystexxa (pegloticase) contre la goutte chronique ou encore l’Uplizna (inébilizumab), récemment approuvé contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique, autant de traitements first-in-class, selon le patron d’Amgen.

En plus de renforcer son portefeuille sur les maladies rares, Amgen voit des synergies potentielles avec sa force de commercialisation mondiale, développée dans les domaines de l’inflammation et de la néphrologie. « Par ailleurs, les nouveaux traitements potentiels dans le pipeline d’Horizon sont très complémentaires de notre propre portefeuille en R&D », insiste Robert A. Bradway qui projette la finalisation de cette opération dès 2024. Horizon dispose ainsi d’un pipeline de produits prometteurs, qu’il avait contribué à renforcer en s’emparant de Viela Bio en 2021, contre 3 Mrds $.

Amgen à la recherche d’un second souffle

Pour parvenir à rentabiliser cette opération record, Amgen devra maximiser ce pipeline et parvenir à amener à leur plein potentiel, les produits d’Horizon déjà sur le marché, en capitalisant aussi sur son expertise sur les produits biologiques.

Après une année 2021 relativement terne, Amgen était à la recherche d’un second souffle. Le laboratoire n’a pu surnager l’année dernière que grâce à sa collaboration avec Lilly et ses anticorps contre le Covid-19. Amgen pâtit notamment de voir sa meilleure vente, l’Enbrel (etanercept), affectée par des baisses de prix et en repli de 11 % entre 2020 et 2021.

Pour 2022, la trajectoire n’est pas beaucoup plus flatteuse et Amgen prévoit des ventes totales comprises désormais entre 26 et 26,3 Mrds de $ comparées à 25,98 Mrds $ en 2021. Autant de raisons qui ont poussé Amgen à agir et à réaliser cette acquisition d’ampleur, dépassant son chiffre d’affaires annuel.

Une opération dont il faudra sans doute plusieurs années pour savoir si elle se sera révélée dispendieuse ou judicieuse. Après l’annonce, le cours d’Amgen a réagi plutôt mollement, décrochant même légèrement. Preuve que le laboratoire devra encore prouver qu’il a la capacité de digérer cette acquisition et d’en faire une opération rémunératrice, capable de rectifier sa trajectoire déclinante.