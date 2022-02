AmFiber, la nouvelle gamme de solutions à base de papier d’Amcor

Amcor a pris l’engagement de ne proposer d’ici à 2025 que des emballages recyclables ou réutilisables et intégrant davantage de matière recyclée. C’est dans cette perspective que le groupe australien, champion de l’emballage souple, lance la « plate-forme » AmFiber. Celle-ci est constituée de solutions à base de papier 100% recyclables. Pouvant être dotées de propriétés barrière protégeant de l’oxygène et de l’humidité, elles sont destinées à des secteurs tels que les snacks, la confiserie, le café, les aliments en poudre, les assaisonnements et les soupes. Disponibles en Europe d’abord, elles le seront prochainement sur le continent américain et dans la zone Asie-Pacifique. La première application commerciale doit apparaître prochainement, déclinée pour des snacks et des confiseries, promet Amcor. « Les innovations AmFiber visent à redéfinir les capacités des emballages en papier traditionnels en offrant une gamme plus large de caractéristiques et d’avantages fonctionnels, afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs », indique le groupe dans un communiqué.