Ametra, ce fournisseur du Rafale qui entame avec Styrel une série d’acquisitions

Après la diversification et l’internationalisation, place à la consolidation pour Ametra. Le sous-traitant aéronautique annonce, lundi 11 octobre, l’acquisition de la PME technologique française Styrel. Une opération de taille pour ce spécialiste de l’ingénierie et de l’intégration de systèmes électriques et électroniques, qui affiche un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros : sa cible pèse 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte quatre implantations en France (Paris, Lyon, Rennes et Bordeaux). De quoi propulser Ametra vers de nouveaux horizons.