Amcor investit dans le souple et le recyclage

Amcor a multiplié les annonces ces dernières semaines. Le groupe australien vient d’ouvrir une usine d’emballages souples à Huizhou, en Chine. D’une surface de 55 000 m², elle représente un investissement de près de 100 millions de dollars et emploiera à terme 550 personnes. Par ses capacités de production, qu’Amcor ne précise pas, elle est la plus grande unité du groupe dans le souple en Chine. Elle permettra de répondre à une demande croissante dans la zone Asie-Pacifique dans les secteurs de l’agroalimentaire et des soins de la personne.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]