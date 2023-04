Amcor collabore avec Nfinite dans les nanotechnologies

L’australien Amcor et le canadien Nfinite annoncent un projet de recherche commun destiné à valider l’utilisation de la technologie de « nano-coating » de Nfinite pour améliorer la recyclabilité et la compostabilité des emballages. Dans la phase de preuve du concept du projet, la technologie de revêtement de Nfinite sera appliquée à des matériaux d’emballage recyclables et compostables existants d’Amcor. L'objectif est de créer une barrière à l'oxygène afin d'améliorer les performances des emballages. L’étape suivante du développement consistera à s'assurer que les produits sont optimisés pour les processus de fabrication d'Amcor et à analyser d'autres substrats, tels que des biomatériaux, afin de concevoir des applications plus durables.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]