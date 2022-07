Amazon s'associe à Just Eat aux Etats-Unis et investit dans Grubhub

L'accord est un soulagement pour Just Eat Takeaway, dont l'action a chuté de 70% cette année. Les actionnaires du groupe exigent qu'il vende ou trouve un partenaire pour Grubhub, acheté l'an dernier pour 5,8 milliards de dollars (5,65 milliards d'euros).

Dans une note sur l'opération, les analystes de JP Morgan estiment qu'elle apportera à Grubhub de nouveaux clients et renforcera la position de Grubhub aux Etats-Unis, à l'image du partenariat conclu par Amazon en Grande-Bretagne avec Deliveroo, rival de Just Eat Takeaway.

L'action Just Eat progressait en fin de matinée d'environ 17% à Amsterdam, à 16,06 euros.

En vertu de l'accord annoncé mercredi par Amazon, dans le cadre de son opération de promotion "Prime Day" pour juillet, les clients du géant du commerce en ligne bénéficieront d'une livraison gratuite pour les commandes de plus de 12 dollars (11,70 euros) dans les 4.000 villes où Grubhub est présent.

L'accord devrait permettre d'élargir la clientèle de Grubhub, qui perd des parts de marché au profit de Doordash et d'Uber Eats à mesure que l'impact de la pandémie de COVID-19 s'estompe.

En échange, Amazon recevra 2% des actions de Grubhub, et 13% d'actions supplémentaires si l'opération apporte suffisamment de clients à Grubhub.

"L'accord devrait permettre d'élargir le nombre d'abonnés à Grubhub+, tout en ayant un impact neutre sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub en 2022, et être relutif pour Grubhub à partir de 2023", a dit Just Eat Takeaway dans un communiqué.

Les actifs bruts de Grubhub s'élevaient à 6,5 milliards d'euros à la fin 2021, et Grubhub a enregistré l'an dernier une perte avant impôts de 403 millions d'euros, selon Just Eat Takeaway.

