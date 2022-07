Amazon propose des concessions pour mettre fin à l'enquête antitrust de l'Union européenne

BRUXELLES (Reuters) - Amazon a proposé de s'abstenir d'utiliser les données des vendeurs pour sa propre activité de vente au détail et d'accroître la visibilité des produits rivaux sur sa plate-forme, ont indiqué jeudi les autorités de régulation de l'Union européenne, une démarche visant à éviter une éventuelle amende et à clore une enquête pour non respect des règles de la concurrence.