Amazon, nouveau concurrent de Starlink et OneWeb sur l’internet par satellite avec sa constellation Kuiper

La constellation Kuiper d’Amazon, qui vise à apporter des services de connexion Internet par satellites, va enfin décoller. «Je suis heureux d’annoncer que nos deux premier satellites voleront la première semaine d’octobre», a indiqué Naveen Kachroo, le responsable du développement commercial de Kuiper. Le dirigeant s’exprimait le 13 septembre dernier à l’occasion de la World Business Satellite Week, conférence organisée par Euroconsult et qui réunit les principaux acteurs de la filière spatiale à Paris du 11 au 15 septembre. Il s’agira des satellites prototypes Kuipersat-1 et Kuipersat-2 complètement équipés et qui permettront de tester le service de bout en bout. Ils seront lancés par une fusée Atlas V de la société ULA (United Launch Alliance).

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]