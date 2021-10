Amazon, Ikea, Michelin… Les chargeurs veulent des navires zéro carbone en 2040

Alors que l’Organisation maritime internationale (OMI) s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% à l’horizon 2050, cet objectif ne paraît pas compatible avec celui, européen, d'atteindre la neutralité carbone à cette date. Ni avec les engagements nationaux de la plupart des grands pays. Des entreprises parmi les plus importantes – Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, IKEA, Inditex, Michelin, Patagonia, Tchibo et Unilever -, réunies au sein d’un nouveau réseau, baptisé coZEV (Cargo owners for Zero emission vessels) en partenariat avec l’ONG Aspen Institute, ont annoncé le 19 octobre à Washington (Etats-Unis) un geste fort : transférer tout leur fret sur des navires zéro carbone en 2040.