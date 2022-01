«Amazon est une bonne métaphore des États-Unis», analyse Alec MacGillis, journaliste au «New Yorker»

Dans son dernier ouvrage, « Le Système Amazon » (Éditions du sous-sol), Alec MacGillis, journaliste au « New Yorker » et membre de la fondation ProPublica, dénonce le modèle tout-puissant de l'entreprise de Jeff Bezos. Il l'accuse d'accroître les inégalités sociales, de détruire les liens sociaux et de mettre en danger la démocratie.