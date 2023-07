Amazon déploie en Allemagne ses camionnettes électriques produites par Rivian

Le géant du commerce en ligne a indiqué que 300 camionnettes électriques allaient être mises en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf, sur les quelque 100.000 véhicules que le groupe a commandé en 2019 à Rivian, dont il est le principal actionnaire.

Il s'agit d'un modèle spécifiquement destiné au marché européen, moins large que les camionnettes utilisées aux Etats-Unis, afin de mieux s'adapter à la taille des rues des villes européennes.

Amazon s'est engagé à investir plus d'un milliard d'euros pour électrifier sa flotte de véhicules en Europe, dont 400 millions d'euros pour l'Allemagne.

Aux Etats-Unis, ses camionnettes électriques ont été mises en circulation l'an dernier, avec désormais plus de 3.000 véhicules en service dans plus de 500 villes et régions américaines.

(Reportage Nick Carey; version française Jean Terzian)