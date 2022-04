Amazon affiche une perte au premier trimestre, annonce des prévisions décevantes

(Reuters) - Amazon a fait état jeudi d'une perte sur la période janvier-mars et de prévisions trimestrielles décevantes alors que la hausse des prix du carburant rend les livraisons plus coûteuses et que la flambée de l'inflation incite les consommateurs à la prudence dans leurs dépenses.