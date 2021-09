AMA : XpertEye, la collaboration à distance sécurisée pour les professionnels de terrain

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

On ne le sait pas toujours, mais 80 % de la population active ne travaille pas derrière un bureau. La smart workplace, ou plus simplement la digitalisation du monde du travail, a pris d’assaut les employés de bureau ces dernières années. Elle se tourne à présent vers les professionnels de terrain n’ayant pas les mêmes besoins : ils ont souvent la nécessité d’avoir les mains libres, d’équipements spéciaux pour analyser efficacement une situation ou d’accéder à des données, comme des manuels, des processus. Ils peuvent avoir à faire appel à l’aide d’un collaborateur physiquement éloigné, parfois même sur un autre continent, ou devoir être guidés dans leurs opérations. Et évidemment, ils ont tous besoin que ces flux de communication soient bien sécurisés.

C’est pour cela qu’AMA a développé XpertEye, la solution de collaboration à distance sécurisée la plus avancée du marché désormais utilisée dans plus de 100 pays. « Nous sommes éditeur de logiciels et intégrateur de hardware. Nos solutions répondent à un large éventail de cas d’usage tels que le diagnostic à distance, l’inspection et la formation. Elles permettent aux entreprises d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution tout en réduisant leur empreinte carbone », tient à souligner Thomas Waendendries, VP Sales & Marketing d’AMA.

La réalité assistée pour tous les secteurs de l’industrie

La société bretonne, avec ses 140 collaborateurs et 10 bureaux à l’étranger, se présente aujourd’hui comme l’un des leaders internationaux de cette technologie au potentiel considérable que constitue la réalité assistée. Tous les secteurs de l’industrie tels que le transport, la production et l’énergie peuvent faire appel à AMA pour gagner en performance de façon considérable ! La suite de réalité assistée XpertEye se décline en trois solutions :

- XpertEye Lite permet de collaborer à distance sur n’importe quel appareil (smartphone, tablette, PC) et navigateur tout en bénéficiant d’une connexion sécurisée. Aucune application n’est à installer. Et tout un panel de fonctionnalités collaboratives qui vont de la prise de photos, du curseur dans la vidéo, de partager des écrans, de partager et d’interagir sur des documents y sont associées.

- Avec XpertEye Essential, on passe en mode « See what i see » grâce à l’usage de la caméra de ses lunettes connectées. Une solution extrêmement précieuse pour résoudre à distance, et avec un gain de temps incomparable les problèmes les plus complexes.

- XpertEye Advanced multiplie pour sa part les sources vidéo (microscope, endoscope, caméra thermique, etc.) pour une analyse encore plus poussée des problématiques.

Dans son ADN, la sécurisation de la data

« Il y a un point qui est très important pour nous, qui fait partie de notre ADN. Nous n’hébergeons et ne sauvegardons aucune donnée ! Nous ne faisons que véhiculer la data échangée par nos clients. », insiste le VP Sales & Marketing. Tout ce qui a été échangé pendant les communications va être chiffré de bout en bout sur des data centers sécurisés soit européens, américains ou asiatiques. « Nos solutions sont très sécurisées et c’est pour cette raison aussi qu’elles sont aujourd’hui adoptées par plus de 400 clients qui sont majoritairement des Fortune 1 000 ou leurs sous-traitants », conclut Thomas Waendendries.

www.amaxperteye.com

contact.fr@amaxperteye.com