Aluminium Dunkerque obtiendra une subvention à l’énergie de 40 à 50 millions d’euros en 2022

Le dispositif d’aide aux énergo-intensifs commence enfin à soulager les entreprises. Et Aluminium Dunkerque, qui a prévu de réduire de 22% sa production au quatrième trimestre, est la première à accéder à la tranche de subvention la plus importante, entre 25 et 50 millions d’euros. Ce dispositif anti-crise, réservé aux entreprises dont les achats de gaz et électricité atteignaient au moins 3 % du chiffre d’affaires de 2021, annoncé en mars dernier, peine à irriguer les entreprises compte-tenu de sa complexité. Sur les trois milliards d’euros provisionnés, seuls 500 000 avaient été distribués début septembre.

Paiement sur facture

[...]