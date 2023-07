Alternative durable à la pile, études d'ingénieur, grue électrique géante : le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : le portrait de l'entreprise Dracula Technologies, primée par l'Usine Nouvelle et La Gazette des communes, une influenceuse qui raconte ses études d'ingénieur et une grue électrique géante sur le chantier des ponts du RER, dans l'Essonne.