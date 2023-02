Alteo renforce sa chasse aux économies d’énergie à Gardanne

Leader mondial des alumines de spécialité, Alteo vient de mettre en service un nouvel atelier de broyage d’alumine par voie humide sur son usine de Gardanne (Bouches-du-Rhône), pour deux millions d’euros d’investissement, et s’engage sur un nouveau projet afin de réduire sa consommation énergétique de 10%. «Nous allons investir 8 millions d’euros dans la poursuite de l’amélioration de nos procédés, dont 1,7 million d’euros est déjà engagé dans le calorifugeage et l’isolation d’équipements, explique le directeur général adjoint, Patrick Schneider, du groupe présidé par Alain Moscatello. Le programme se poursuivra avec le remplacement d’une chaudière au gaz par une chaudière électrique plus performante».

Pour ce projet, Alteo bénéficiera de l’appui de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets Decarb Ind dont il est sorti lauréat. «L’objectif serait de disposer de cette chaudière pour avril 2024, mais les approvisionnements sont complexes en cette période» poursuit-il.

Mutation en plusieurs phases

