Altassura : l’affacturage comme solution de financement

Mettre en place des solutions de garantie et de financement pour votre entreprise, tel est l’objectif du groupe indépendant Altassura, qui propose des offres autour de la caution, de l’assurance-crédit (couverture du risque client), et de l’affacturage (financement du poste client).

La société accompagne les entreprises de toutes tailles, de la TPE/PME jusqu’aux grands groupes mondiaux, à travers un accompagnement personnalisé et entièrement sur-mesure.

« Nos clients sont issus de différents secteurs d’activité. Notre but est de démocratiser l’accès à l’ensemble de ces outils, qu’il s’agisse de factoring, de caution, ou d’assurance-crédit. Nous apportons notre expertise et développons une relation privilégiée avec l’ensemble de nos partenaires. En l’espace d’un an et demi, nous sommes devenus le premier rapporteur des principaux factors », expliquent Stéphane Bonnamour, CEO de l’entreprise, et son associé, Guillaume de Drouas.

L’affacturage : première source de financement des entreprises

Le système d’affacturage offre la possibilité aux entreprises d’avoir accès à un recouvrement de ses différentes créances, à travers un financement anticipé, en sous-traitant sa gestion à un factor présenté par Altassura. Le taux de financement est alors calculé selon trois critères principaux : le montant de la facture, l’échéance pratiquée et la notation financière du client.

Pour l’entreprise, ce système de financement lui garantit un paiement sous 24 heures. Le client pourra quant à lui régler cette somme jusqu’à 90 jours après l’édition de la facture.

« Dans cette période de crise sanitaire, l’affacturage, que l’on peut voir comme un prêt sur facture, permet de donner de l’air aux entreprises de façon rapide. L’affacturage est d’ailleurs devenu la première source de financement pour les entreprises », ajoute Stéphane Bonnamour.

Un comparateur d’affacturage pour choisir le bon contrat

À travers un service réactif, fiable et entièrement sécurisé, le groupe accompagne chaque entreprise en proposant un comparateur d’affacturage, qui analyse les différentes offres issues des factors.

Celui-ci permet à tout un chacun de choisir le contrat le plus adapté à sa situation, en profitant des meilleurs tarifs et des meilleures garanties pour faire financer une facture, ou pour changer de société d’affacturage.

En temps de crise sanitaire, le factoring est ainsi vu comme une solution à l’heure où de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés de trésorerie.

La solution de l’affacturage

« Les aides de l’État ne dureront pas éternellement, l’affacturage sera le seul recours et la seule solution pour de nombreuses sociétés », affirme Stéphane Bonnamour avant d’ajouter : « aujourd’hui pour la partie caution, il y a un réel problème. Il n’y a presque plus de cautionneurs qui interviennent pour octroyer des cautions intérim en France, ce qui impacte directement les factors. L’assurance-crédit ou l’affacturage ne peuvent pas être mis en place et l’entreprise ne peut pas exercer. Pour l’heure, beaucoup d’entreprises ne peuvent donc plus exercer leur activité ».

Que ce soit pour ses offres d’affacturage, d’assurance-crédit, ou de caution, le groupe indépendant Altassura souhaite dans les prochaines semaines mettre en place de nouveaux partenariats afin de proposer des solutions digitalisées toujours plus performantes pour en démocratiser leur accès.

