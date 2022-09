ALTAIR : Avec la convergence de la simulation, du HPC et de l’IA, Altair s’impose comme leader dans le calcul scientifique

Un mot de présentation ?

Hossein Shakourzadeh : Altair est un leader mondial du calcul scientifique et de l’intelligence artificielle (IA). Nous automatisons et améliorons la prise de décision humaine avec le Calcul Haute Performance. Nous créons des jumeaux numériques et des modèles intelligents exploitant la convergence entre la simulation, l’IA et le Calcul haute performance.

Quels leviers pour améliorer la prise de décision dans l’industrie ?

Hossein Shakourzadeh : Les usines de fabrication sont souvent traditionnelles et conservatrices dans leurs processus de production. Il y a un manque d’exploitation de données alors que même leurs lignes de fabrication peuvent être équipées de capteurs. L’Internet industriel des objets (IIoT) est en plein essor, il augmente la connectivité, génère des données et débloque le potentiel comme jamais auparavant. Il est maintenant temps de capitaliser sur toute la puissance de ces données.

Justement, quelle est la valeur de ces données ?

Hossein Shakourzadeh : Elles ont une valeur stratégique pour chaque entreprise. Elles représentent son expérience et son savoir-faire. Elles ne s’usent jamais, ne s’épuisent jamais et peuvent être utilisées à plusieurs reprises. Cependant, la valeur des données ne réside pas dans le fait de les posséder, mais dans la manière dont elles sont utilisées. Les logiciels de calculs scientifiques et d’IA permettent de les organiser pour les interpréter et les exploiter au mieux.

Comment se décline votre expertise ?

Hossein Shakourzadeh : Grace à notre expertise reconnue en simulation multiphysique et en analyse de données, nous avons développé des solutions pour permettre aux personnes de tous niveaux de créer facilement des applications analytiques avec notre plate-forme low-code pour que chaque client puisse tirer profit de ses expériences du passé pour améliorer ses décisions d’aujourd’hui et ses processus de demain.

Est-ce qu’IA rime avec développement durable ?

Hossein Shakourzadeh : Oui, en plus de la durabilité des produits, l’intégration de l’IA dans le processus de fabrication contribue à réduire des émissions de l’industrie, diminue les taux de rebut, du fait de l’augmentation des technologies de contrôle de la qualité et lutte contre la surproduction et la surconsommation. La numérisation de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie contribuera à l’objectif du Green Deal visant à promouvoir la croissance en passant à une économie moderne et compétitive et surtout efficace dans l’utilisation des ressources.

Un exemple concret ?

Hossein Shakourzadeh : Nous avons tissé une étroite collaboration avec la société Renishaw pour l’utilisation du Machine Learning dans l’amélioration de process de fabrication en impression 3D.

Lors de la fabrication de produits complexes, les équipes d’ingénierie doivent généralement établir un processus de surveillance de l’équipement afin d’assurer la stabilité de la production tout au long de l’opération. En général, la simulation du process de fabrication prend plus de temps que le processus de construction réel lui-même, ce qui fait de la surveillance du processus une priorité. Cependant, à mesure que la complexité des produits surveillance plus intensive, une gestion efficace de la qualité peut devenir un obstacle pour les fabricants. Pour relever ce défi , nous avons établi avec Renishaw un processus d’assurance qualité piloté par l’IA en utilisant le Machine Learning et le système expert des capteurs numériques afin d’accélérer le développement et la production des produits.

