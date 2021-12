Alstom va supprimer plus de 1000 emplois en Allemagne et en Suisse

Lors de la présentation de son nouveau plan stratégique, le 5 juillet, le président d’Alstom Henri Poupart-Lafarge avait assuré qu’il n’était pas envisagé de rationaliser les sites de l’ex-Bombardier - qu'il venait d'acquérir - ni de supprimer des emplois. Au contraire, il avait affirmé "l’enjeu du groupe est plutôt de recruter" pour soutenir une croissance envisagée de 5% par an. Cinq mois plus tard, deux informations de réductions d'effectifs viennent d’être divulgués chez nos voisins allemands et suisses, et confirmés par Alstom à L'Usine Nouvelle.