Alstom va produire 100 locomotives pour le loueur Akiem

Alstom et Akiem s’accordent sur un contrat de 500 millions d’euros. La société de location de matériel roulant (ex filiale à parité de la SNCF et de l'allemand DWS) s’engage auprès du spécialiste du ferroviaire pour l'achat de 100 locomotives, dont une tranche ferme de 65 engins. L’assemblage des locomotives devrait avoir lieu sur le site de Kassel, en Allemagne et leurs livraisons sont prévues entre 2025 et 2028.

