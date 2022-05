L’Allemagne prouve une nouvelle fois que le marché du ferroviaire y est beaucoup plus ouvert qu’en France et qu’il n’est pas la chasse gardée de Siemens. Alstom vient de remporter un méga-contrat de 2,5 milliards d’euros dans le Bade-Wurtemberg pour la livraison de 130 trains Coradia Stream à deux niveaux, et leur maintenance pendant trente ans, auprès de l’opérateur Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW). Une option offre la possibilité à l’opérateur de commander 100 trains supplémentaires dans le futur. L’assemblage des rames sera réalisé dans l’usine polonaise de Katowice. Les premières rames seront livrées en 2025.

