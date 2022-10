Alstom signe un contrat-cadre de 900 millions d’euros pour la signalisation en Italie

Si Alstom a remporté encore récemment un contrat de 300 millions d’euros dans le matériel roulant, et plus précisément pour l’assistance technique et la fourniture de pièces à l’opérateur britannique Govia Thameslink Railway (GTR), l’actualité du jour, mercredi 19 octobre, concerne la signalisation. Le numéro un européen de l’industrie ferroviaire vient d’annoncer avoir signé un contrat-cadre d’une valeur de 900 millions d’euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, pour la conception et la mise en service d’un système ERTMS2 (European Rail Traffic Management System), cette solution qui doit remplacer à terme tous les systèmes nationaux et permettre aux trains de franchir les frontières sans encombre. Les commandes fermes de contrat-cadre seront passées par étapes. La première tranche est attendue au cours du second semestre de l’exercice fiscal 2022-2023.

L’Italie investit 2,7 milliards d’euros dans l’ERTMS

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]