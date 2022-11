Alstom s'active pour produire les futures rames du réseau métro et RER d'Ile-de-France

En septembre dernier, Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d’administration et directeur général d’Alstom, avait été convoqué par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités (IDFM) à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). L'autorité qui organise les transports franciliens voulait être rassurée sur la livraison des métros et RER qu'elle avait commandés. La guerre entre les deux parties avait été lancée par la présidente Valérie Pécresse en 2021 : elle parlait alors de « naufrage industriel » suite aux retards de deux ans affichés par le constructeur (et la SNCF). Retard en grande partie lié à la crise sanitaire.

Lundi 22 novembre 2022, lors d’une visite dans les deux usines de Crespin et Petite-Forêt dans le Nord, la présidente d’IDFM et le patron d’Alstom semblaient être redevenus bons amis.

[...]