Alstom prévoit 7 500 recrutements à l'échelle mondiale en 2022

L'optimisme semble de mise au sein des fleurons de l'industrie tricolore. Quelques jours après qu'Airbus a annoncé son intention d'embaucher 6 000 personnes, c'est au tour d'Alstom d'annonce ses plans de recrutement. Dans un communiqué publié vendredi 21 janvier, le géant du ferroviaire a ainsi assuré qu'il prévoyait 7 500 embauches dans le monde pour l'année 2022, parmi lesquels 6 000 ingénieurs et managers et 1 500 ouvriers et techniciens.