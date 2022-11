Alstom fait rouler une locomotive autonome aux Pays-Bas

C’est une étape de plus vers l'automatisation intégrale de ses trains qu'Alstom vient de franchir. Mardi 29 novembre, l’industriel français a annoncé dans un communiqué avoir fait «la démonstration du plus haut niveau d'automatisation sur une locomotive de manœuvre près de Breda, aux Pays-Bas». Nommé GoA4, ce niveau signifie que «le démarrage, la conduite et l’arrêt sont entièrement automatisés, et que la gestion d'obstacles ou d'événements imprévus se fait sans l'intervention directe du personnel du train pendant les activités de manœuvre».



