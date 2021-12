Alstom et Hitachi vont produire le TGV britannique HS2 pour 2,3 milliards d'euros

15 jours gratuits et sans engagement

Les Britanniques passent à la vitesse supérieure. Ils ont attribué ce jeudi 9 décembre 2021 le contrat pour le développement, la construction et la maintenance pendant 12 ans des futurs trains à grande vitesse de la phase 1 de la ligne entre Londres et les Midlands (voire jusqu’en Ecosse) qui s’arrêtera dans un premier temps à Birmingham. Un contrat de 2,3 milliards d’euros (1,97 milliard de livres britanniques) a été signé par la société High Speed Two (HS2) avec la coentreprise Alstom-Hitachi High Speed (HAH-S) dont le capital est réparti à 50/50 entre les deux géants du ferroviaire. Il s’agit des trains à très grande vitesse capables de rouler en vitesse de pointe à 360 km/h.