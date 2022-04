"La demande est dirigée contre Bombardier Inc. et porte sur le manquement à certaines dispositions contractuelles de l'accord de vente en date du 16 septembre 2020," a déclaré Alstom dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

Bombardier avait déclaré lundi qu'il se défendrait contre une action d'Alstom.

(Reportage Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)