Alstom: Bonne dynamique commerciale mais recul de la marge au S1

© Gonzalo Fuentes Alstom a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son carnet de commandes au premier semestre 2021-2022, tiré par une bonne dynamique commerciale, même si sa marge d'exploitation ajustée a nettement reculé. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Les prises de commandes ont atteint 9,72 milliards d'euros sur la période, portant le carnet de commandes à 76,36 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires a progressé de 14% en données proforma à 7,44 milliards d'euros.

Alstom, qui a acquis l'activité ferroviaire de Bombardier en janvier pour 5,5 milliards d'euros, fait état d'une forte demande en Europe qui totalise à elle seule 6,3 milliards d'euros de commandes.

Le résultat d'exploitation ajusté progresse à 335 millions d'euros, contre 263 millions à la même période un an plus tôt, faisant ressortir une marge de 4,5%, contre 7,5% il y a un an.

La marge est "impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l’accélération progressive des ventes au cours de l’année", a expliqué Alstom dans un communiqué.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)