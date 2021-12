Alstom à grande vitesse au Royaume-Uni, Red Electric relocalise au Mans... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

© HS2 Ltd 54 trains seront construits par Alstom et Hitachi pour la ligne à grande vitesse au Royaume-Uni.

Alstom et Hitachi remportent le marché de la grande vitesse britannique

54 trains à construire sur 12 ans. La coentreprise Alstom-Hitachi, dont le capital est réparti à 50/50 entre les deux géants français et japonais du ferroviaire, a décroché le contrat britannique pour le développement de la ligne High Speed 2. Celle-ci va relier Londres à Birmingham et Manchester, pour 2,3 milliards d'euros. Cette ligne sera la seconde ligne à grande vitesse du pays, après l'Eurostar.

Les scooters de Red Electric arrivent au Mans

« Selon nous, un scooter français ne peut être produit qu'en France », assure Bertrand de La Tour d'Auvergne, directeur général délégué de l'entreprise. Les scooters électriques du constructeur vont être relocalisés au Mans (Sarthe), chez l'industriel Chastagner, au sein d'une usine existante de 4 000 m². Ils étaient jusqu'à présent élaborés en Chine, mais Red Electric mise désormais sur le local et 100% de pièces européennes.

Gen-Hy se lance dans la production de membranes pour électrolyseurs alcalins

D'un hasard peut surgir une opportunité. En essayant de décalminer des moteurs de frégates à l'hydrogène, la PME Flexfuel Energy Development a développé une formulation de membranes pour électrolyseurs alcalins dont le rendement est 20% supérieur à celles actuellement disponibles. Une filiale, Gen-Hy, a donc été créée, et une ligne préindustrielle de production installée à Orly (Val-de-Marne) le 9 novembre dernier, la septième au monde seulement.

Vélizy-Villacoublay inaugure en Europe la technique du forage multi-drains

C'est une première sur le Vieux continent. La technique dite du forage multi-drains, développée par Engie Solutions, a été utilisée mardi 7 décembre lors de l'inauguration de la centrale thermique Véliogéo à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). « Composé de trois drains, le puits de forage traverse trois fois les niveaux producteurs et maximalise ainsi le volume de réservoir drainé naturellement » explique-t-on chez Engie Solutions. L'installation permettra d'alimenter l’équivalent de 12 000 logements en chauffage et eau chaude sanitaire, à partir d’une énergie majoritairement renouvelable.

Latécoère mise sur les matériaux composites

5 millions vont être investis par l'équipementier aéronautique toulousain Latécoère dans un nouveau centre de développement dédié aux matériaux composites. 600 m² d'un ancien hall industriel de la Ville rose, où l'entreprise a déjà ses quartiers, seront réaménagés afin de se doter d'un parc machines, dont des presses à draper, pour la mise au point de prototypes et de process. Les premières applications composites sont attendues pour 2025.

TotalEnergies veut rattraper Engie avec sa nouvelle centrale solaire

D'une capacité totale de 54 mégawatts (MW), la nouvelle centrale solaire photovoltaïque de Gien (Loiret) est une première pour TotalEnergies. «Ce site marque une étape vers notre objectif d’atteindre 4 GW de capacité de production d’origine renouvelable d’ici à 2025.», dit Thierry Muller, directeur général de TotalEnergies Renouvelables, qui ambitionne de challenger le leader Engie. 38 millions d'euros ont été investis par le groupe pétrolier dans cette installation, déployée sur 75 hectares.

Toulouse se dote de son propre hub logistique

C'est une plateforme qui devrait faciliter le transport de marchandises du dernier kilomètre. Le hub Toulouse Logistique Urbaine est désormais opérationnel, après 20 mois de travaux et 28,5 millions d'euros d'investissement. Le but est de permettre des ruptures de charges aux professionnels, en faveur de véhicules plus légers et moins polluants. 300 personnes devraient à terme travailler sur le site tous les jours, dont 70% de chauffeurs.