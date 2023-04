Alstef Group s’implante aux États-Unis

Présent sur trois sites au Canada - à Richmond (Colombie britannique), à Toronto (Ontario) et à Montréal (Québec) -, ainsi qu’au Mexique, Alstef n’était pas jusque-là implanté aux États-Unis qui demeure pourtant un marché stratégique dans son domaine d'activité. Le rachat de son concurrent Solution Net Systems, un spécialiste de l’automatisation des entrepôts logistiques et plus en particulier des systèmes tri de colis, a mis afin à cette situation. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été révélés. Basé à Quakertown, en Pennsylvanie, Solution Net Systems est présent sur les marchés de l’e-commerce, de l’industrie alimentaire, de la santé, mais aussi chez les services postaux, les opérateurs de la logistique contractuelle ainsi que dans le transport et la distribution.

Lecture de codes-barres

Son offre comprend notamment des systèmes d’étiquetage, de lecture des codes-barres des colis, des solutions de pesage ainsi que les logiciels qui gèrent ces machines. La société intègre tous ces matériels dans le cadre de lignes complètes.

Au-delà de la possibilité de s’installer sur le marché américain, l’opération permet à Alstef de se renforcer dans le domaine du tri automatique de colis, en fort développement dans le monde entier du fait de l’essor de la vente à distance. Pour Solution Net Systems, cette acquisition est en revanche l’occasion d’intégrer un grand groupe international.

Issu de la fusion, en 2018, entre l’orléanais Alstef et le rennais BA Robotic Systems Group, Alstef Group a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros avec 800 personnes. Le groupe développe des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’aéroportuaire, de l’intralogistique et du tri de colis.