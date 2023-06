Alpla recyclera du PET en Afrique du Sud

Alpla annonce la construction prochaine d’une usine de recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique du Sud. Implantée à Ballito, près de Durban, elle aura une superficie de 90 000 m² et sera opérationnelle à l’automne 2024. Elle représentera un investissement de 60 millions d’euros. Elle pourra traiter près de 60 000 tonnes de bouteilles en PET par an et produire quelque 35 000 tonnes de flocons et pellets de qualité alimentaire, dont le groupe d’emballage plastique réintroduira la majeure partie dans la fabrication de bouteilles.

