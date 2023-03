Alpla et Inden Pharma s’associent

Présent dans la pharmacie depuis 2016, l’autrichien Alpla, avec sa division AlplaPharma, veut se renforcer sur ce marché. Ainsi se rapproche-t-il du spécialiste espagnol Inden Pharma. Les deux groupes créent une entreprise commune, pour laquelle opéreront deux usines d’Alpla à Koropi, en Grèce, et Zyrardow, en Pologne, ainsi que deux installations d'Inden Pharma à Ibi, en Espagne, et une autre que les deux partenaires construisent conjointement à Markdorf, en Allemagne. Ils prévoient une production annuelle combinée d'environ 800 millions de produits d'emballage pharmaceutique en 2023 et une multiplication par trois au cours des cinq prochaines années. Les détails de l’association ne sont pas divulgués.

