Alpine vise une hausse de 20% de sa production en 2023

En 2022, les ventes d'Alpine ont grimpé de 33% à 3.546 unités, représentant plus qu'un doublement en deux ans.

"On va augmenter d'à peu près 20% la production normalement (et) on sera (...) sur de belles progressions en 2023", a dit Emmanuel Al Nawakil, directeur commercial monde, au cours d'une téléconférence de presse.

Afin d'exploiter à plein le potentiel de la marque championne du monde des rallyes en 1973 dans le cadre du plan stratégique "Renaulution", le directeur général du groupe Renault Luca de Meo a décidé de regrouper au sein d'Alpine l'ensemble des activités sport du constructeur et d'en élargir la gamme.

La marque proposera dès l'an prochain une petite citadine électrique dérivée de la nouvelle Renault 5, suivie de deux autres modèles électriques: un SUV compact en 2025 puis une nouvelle A110.

Le SUV constituera un élément-clé dans l'expansion d'Alpine et dans l'atteinte en 2026 d'une marge opérationnelle positive pour la marque, aujourd'hui toujours déficitaire.

"On sait qu'on va dépasser la dizaine de milliers d'unités minimum (sur le SUV) pour obtenir une part de marché satisfaisante et une rentabilité convenable", a indiqué Laurent Rossi, directeur général d'Alpine, au cours de la téléconférence de presse.

L'arrivée de ce modèle conduira aussi à doubler ou tripler le volume de production du site Alpine de Dieppe (Seine-Maritime), a-t-il ajouté.

De tels volumes aideront le groupe Renault à redresser des ventes encore en berne en 2022. Et Alpine ne s'arrêtera pas là puisque Luca de Meo a commandé un travail exploratoire pour deux grands SUV sur les segments D et E, probablement électriques.

Sur l'ensemble des futurs modèles, Laurent Rossi a déclaré que le calendrier était respecté. "On est dans les temps de passage", a-t-il dit.

(Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)