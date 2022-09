Alphaform adapte son offre pour la restauration

Conformément à la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), à partir du 1er janvier 2023, ne seront autorisés que de la vaisselle et des contenants réutilisables pour les repas et les boissons servis sur place et les repas à emporter. « Les professionnels du snacking seront les premiers concernés », indique-t-on chez Alphaform, la filiale du groupe Guillin spécialisée dans les solutions d’emballage pour la restauration, justement. C’est pourquoi elle adapte son offre et lance une nouvelle gamme en polypropylène (PP), « qui peut supporter jusqu’à 125 lavages et est micro-ondable », assure-t-elle.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]