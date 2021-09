ALPHA-3i : Éditeur et intégrateur confirmé pour l’industrie 4.0

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Assa Abloy avec ses 47 500 employés et son CA de 7,4 milliards d’€ est le leader mondial des systèmes d’ouverture de porte. La France accueille 4 de ses sites de production et ce sont précisément eux qui ont expérimenté pour leur groupe les logiciels Cimag de la société haut savoyarde Alpha-3i.

Le choix le plus conforme

« Afin de gagner en réactivité dans le suivi quotidien de nos productions, d’optimiser l’ordonnancement atelier, d’améliorer l’efficience et de réduire nos délais de production, c’est Alpha-3i que nous avons choisi après consultation des autres offres sur le marché », introduit Fabien Billiout, responsable Lean France du Groupe Assa Abloy. Le fabricant présentait aussi des problématiques métiers spécifiques. Il n’était pas possible d’interfacer son ERP avec ses machines de production. « Le logiciel Cimag Production répondait à toutes nos problématiques dont celle aussi sur la qualité, point crucial pour nous », complète le responsable.

Le suivi en temps réel et l’interaction avec les opérateurs ont permis d’améliorer l’efficience, le taux de service et met en évidence les problématiques quotidiennes sur ses sites. L’ERP planifie et Cimag réalise en automatique l’ordonnancement atelier.

Les prises de décisions sont rapides et factuelles, grâce à la visualisation en temps réel des indicateurs sur les tablettes ainsi que les rapports PowerBI. Le logiciel permet également aux usines Assa Abloy de centraliser, d’analyser facilement et rapidement les données machines, qualité (SPC) ou de production.

Suite au succès de la mise en place de Cimag Production sur les sites français, le groupe Assa Abloy a validé la solution pour un déploiement sur ses sites européens.

Contenu proposé par ALPHA-3i

www.alpha3i.com

contact@alpha3i.com