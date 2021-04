Alors qu'il tente l'Allemagne, le vaccin russe anti-Covid-19 Spoutnik V sera examiné en mai par l'Europe et l'OMS

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DADO RUVIC Baptisé Spoutnik V, ce vaccin a été développé avec l'aide financière du fonds souverain russe par le centre national russe d'épidémiologie et microbiologie.

En août 2020, Vladimir Poutine annonçait à la surprise générale que la Russie avait mis au point "le premier" vaccin contre le Covid-19 offrant une immunité "efficace et durable" . Baptisé Spoutnik V, il a été développé avec l'aide financière du fonds souverain russe par le centre national russe d'épidémiologie et microbiologie, nommé après Nikolai Gamaleya, pionnier des études microbiologiques russes, formé auprès du célèbre biologiste français Louis Pasteur, à Paris. A la fin mars, 57 pays avaient autorisé ce vaccin dont 1,5 million de doses auraient été livrées, selon ses promoteurs.

Un temps regardé avec méfiance, le vaccin russe change de statut dans une Europe qui connaît une nouvelle flambée de l'épidémie et des retards en cascade dans la livraison de vaccins. Après la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne souhaiteraient en commander des doses. L'Allemagne entendrait ainsi acquérir au total jusqu'à 30 millions de doses du vaccin Spoutnik V en juin, juillet et août, a déclaré jeudi 22 avril le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, en visite à Moscou. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, avait déjà exprimé au début du mois l'intérêt de l'Allemagne pour ce vaccin, tout en surbordonnant des précommandes à son approbation par l'Agence européenne des médicaments.

Des inspections conjointes sur les injections

Le vaccin russe Spoutnik V contre le COVID-19 sera examiné conjointement par les experts de l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne des médicaments (AEM) dans le cadre d'un nouveau cycle le 10 mai, a indiqué pour sa part jeudi 22 avril l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Des inspections relatives aux bonnes pratiques industrielles auront lieu du 10 mai à la première semaine de juin", a déclaré l'organisation onusienne en réponse à une question de Reuters. Une équipe conjointe de l'OMS et de l'AEM procède actuellement à des inspections sur les injections du vaccin développé par l'Institut Gamalaïa, a ajouté l'OMS. A LIRE AUSSI [Covid-19] AstraZeneca, Spoutnik V, Johnson&Johnson, CanSino… La technologie derrière les vaccins polémiques

avec Reuters (Stephanie Nebehay à Genève et Andreas Rinke à Berlin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)