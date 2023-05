Allkem et Livent fusionnent pour créer un géant international du lithium

La société australienne Allkem Ltd et son concurrent, l’américain Livent Corp, ont annoncé mercredi 10 mai leur projet de fusion pour former un géant du lithium, valorisé à plus de dix milliards de dollars et intégré verticalement de la mine au raffinage. Une opération qui témoigne de l'agitation à l'œuvre autour de ce métal roi des batteries électriques.